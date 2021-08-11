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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — понад тисяча хворих за добу (ІНФОГРАФІКА)

11 сер 2021, 08:48
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 10 серпня, підхопили ще 1 тис. 112 людей, серед них 54 дитини та 31 медпрацівник.

Від ускладнень хвороби померли 25 українців. Про це 11 серпня повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 648 осіб;
  • одужало — 1 тис. 160 осіб;
  • здійснено тестувань — 53 тис. 200 (зокрема методом ПЛР — 23 тис. 633, методом ІФА — 8 тис. 963).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 261 тис. 354 особи;
  • одужало — 2 млн 193 тис. 752 особи;
  • летальних випадків — 53 тис. 149;
  • проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 582 тис. 812.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні потребує прискорення, оскільки чинних темпів недостатньо, аби вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року.

Джерело: Ракурс


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