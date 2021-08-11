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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні — понад тисяча хворих за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n158634-koronavirus-v-ukrayini-ponad-tysyacha-hvoryh-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 10 серпня, підхопили ще 1 тис. 112 людей, серед них 54 дитини та 31 медпрацівник.
Від ускладнень хвороби померли 25 українців. Про це 11 серпня повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 648 осіб;
- одужало — 1 тис. 160 осіб;
- здійснено тестувань — 53 тис. 200 (зокрема методом ПЛР — 23 тис. 633, методом ІФА — 8 тис. 963).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 млн 261 тис. 354 особи;
- одужало — 2 млн 193 тис. 752 особи;
- летальних випадків — 53 тис. 149;
- проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 582 тис. 812.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні потребує прискорення, оскільки чинних темпів недостатньо, аби вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року.
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