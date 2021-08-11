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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине — больше тысячи заболевших за сутки (ИНФОГРАФИКА)

11 авг 2021, 08:48
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 августа, подхватили еще 1 тыс. 112 человек, среди них 54 ребенка и 31 медработник.

От осложнений болезни умерли 25 украинцев. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 648 человек;
  • выздоровело — 1 тыс. 160 человек;
  • осуществлено тестирований — 53 тыс. 200 (в том числе методом ПЦР — 23 тыс. 633, методом ИФА — 8 тыс. 963).

Статистика коронавируса. Инфографика: СНБО

Статистика коронавируса. Инфографика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 млн 261 тыс. 354 человека;
  • выздоровело — 2 млн 193 тыс. 752 человека;
  • летальных случаев — 53 тыс. 149;
  • проведено ПЦР-тестов — 11 млн 582 тыс. 812.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.


Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине требует ускорения, поскольку действующих темпов недостаточно, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года.

Источник: Ракурс


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