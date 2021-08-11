Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n158634-koronavirus-v-ukraine-bolshe-tysyachi-zabolevshih-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 августа, подхватили еще 1 тыс. 112 человек, среди них 54 ребенка и 31 медработник.

От осложнений болезни умерли 25 украинцев. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 648 человек;

выздоровело — 1 тыс. 160 человек;

осуществлено тестирований — 53 тыс. 200 (в том числе методом ПЦР — 23 тыс. 633, методом ИФА — 8 тыс. 963).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 261 тыс. 354 человека;

выздоровело — 2 млн 193 тыс. 752 человека;

летальных случаев — 53 тыс. 149;

проведено ПЦР-тестов — 11 млн 582 тыс. 812.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине требует ускорения, поскольку действующих темпов недостаточно, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года.