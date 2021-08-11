Умер последний внук Ивана Франко

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Роланд Франко, последний внук украинского писателя Ивана Франко, умер на 90-м году жизни.

Об этом сообщили в Международном фонде Ивана Франко, основателем и председателем правления которого был потомок украинского классика.

С грустью сообщаем, что 11 августа оборвалась жизнь последнего внука Ивана Франко — Роланда Франко. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться, — говорится в сообщении.

Роланд Франко — украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель, кандидат технических наук. Он родился 28 марта 1932 года, был женат.

В 1993—1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по вопросам науки в посольстве Украины в Великобритании.

В 1996 году благодаря его ходатайству Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию «Фарадей» (сейчас станция «Академик Вернадский») в Антарктиде.

Роланд Франко основал Международную премию имени Ивана Франко. Ее вручают за значительные достижения и значительные заслуги ученых в области украинистики и социально-гуманитарных наук.