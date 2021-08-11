Начальник Нацполіції Києва Крищенко підтвердив свою відставку. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n158637-nachalnyk-nacpoliciyi-kyieva-kryschenko-pidtverdyv-svou-vidstavku.html

Ракурс

Андрій Крищенко, начальник головного управління Національної поліції в Києві, підтвердив своє звільнення.

Рапорт про відставку задовільнили у вівторок, 10 серпня. Про це Крищенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили. Більше ніж п‘ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто — успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям, — зазначив він.

Крищенко не назвав причини відставки, натомість подякував поліцейським.

Ми однією командою робили все, аби забезпечити порядок у столиці. Я постійно ходжу вулицями Києва без супроводу чи охорони й завжди спілкуюся з людьми. Я вірю у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини, — написав він.

За даними ZN.UA, Нацполіцію Києва тепер може очолити полковник поліції Іван Виговський, який на цей час очолює поліцію в Полтавській області. Джерела стверджують, що позитивну роль у рішенні про його призначення зіграв заступник глави Офісу президента Олег Татаров.