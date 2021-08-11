Про загрозу COVID-спалаху у двох регіонах України повідомили науковці. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n158639-pro-zagrozu-covid-spalahu-u-dvoh-regionah-ukrayiny-povidomyly-naukovci.html

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, а ризики нових спалахів залишаються високими.

У деяких регіонах ситуація стає загрозливою. Мова йде про Херсонську та Одеську області, повідомили у прес-службі Національної академії наук (НАН).

Також стрімко зростає захворюваність у західних регіонах. Окрім того, швидко збільшується кількість позитивних тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно.

Найзагрозливішою є ситуація у Херсонській та Одеській областях, — йдеться у прогнозі вчених.

Науковці наголосили, що найвищих темпів зростання захворюваності можна очікувати у момент досягнення штамом «Дельта» частки, близької до 90% від нових випадків інфекції.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 261 тис. 354 особи, одужали 2 млн 193 тис. 752 особи, померли 53 тис. 149 людей. Медики провели 11 млн 582 тис. 812 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 10 серпня, підхопили ще 1 тис. 112 людей, серед них 54 дитини та 31 медпрацівник. Від ускладнень хвороби померли 25 українців.