Об угрозе COVID-вспышки в двух регионах Украины сообщили ученые

https://racurs.ua/n158639-ob-ugroze-covid-vspyshki-v-dvuh-regionah-ukrainy-soobschili-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус в Украине снова набирает обороты, а риски новых вспышек остаются высокими.

В некоторых регионах ситуация становится угрожающей. Речь идет о Херсонской и Одесской областях, сообщили в пресс-службе Национальной академии наук (НАН).

Также стремительно растет заболеваемость в западных регионах. Кроме того, быстро увеличивается количество положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.

Угрожающей является ситуация в Херсонской и Одесской областях, — говорится в прогнозе ученых.

Ученые отметили, что высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом «Дельта» частицы, близкой к 90% от новых случаев инфекции.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 261 тыс. 354 человека, выздоровели 2 млн 193 тыс. 752 человека, умерли 53 тыс. 149 украинцев. Медики провели 11 млн 582 тыс. 812 ПЦР-тестов.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 августа, подхватили еще 1 тыс. 112 человек, среди них 54 ребенка и 31 медработник. От осложнений болезни умерли 25 украинцев.