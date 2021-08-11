«Чистку» акаунтів антивакцинаторів з Росії влаштував Facebook

Антивакцинатори. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158641-chystku-akauntiv-antyvakcynatoriv-z-rosiyi-vlashtuvav-facebook.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), відома соціальна мережа, видалила акаунти, які закликали не вакцинуватися від коронавірусу.

Мережа акаунтів походила з Російської Федерації та Мʼянми. Про це повідомляє прес-служба в соцмережі.

Сторінки, повʼязані з Мʼянмою, стосувалися хунти, яка захопила владу в країні. Пропаганда з цих акаунтів стосувалася дезінформації щодо щеплень проти коронавірусу.

65 облікових сторінок і 243 сторінки Instagram мали звʼязок із маркетинговою компанією Fazze, зареєстрованою у Великій Британії, однак діяли вони в Росії. Акаунти працювали на аудиторію переважно трьох країн — Індії, Латинської Америки та США.

Встановлено, що інформаційна кампанія акаунтів мала дві хвилі з перервою у пʼять місяців. У листопаді та грудні поширювалися коментарі та меми, які стверджували, що вакцина від коронавірусу виробника AstraZeneca перетворює людей на шимпанзе через те, що препарат був створений на основі аденовірусу тварини.

Через пʼять місяців ці акаунти почали сумніватися в безпечності вакцини виробника Pfizer. Обидві інформаційні хвилі збіглися з обговоренням урядами низки країн дозволу на екстрене застосування цих препаратів. До поширення дезінформації залучали не тільки звичайні акаунти, але і відомих блогерів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі продовжує вирувати та забирати життя людей, але деякі досі є скептиками щодо цієї інфекції. Від коронавірусу помер теле- і радіоведучий Дік Фаррел, який закликав своїх слухачів не вакцинуватися від коронавірусу.