Названы области-рекордсмены по количеству новых случаев COVID-19

https://racurs.ua/n158663-nazvany-oblasti-rekordsmeny-po-kolichestvu-novyh-sluchaev-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус в Украине снова начал активно распространяться. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация.

Сейчас нагрузка на медицинскую систему является контролируемой. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечаем рост (случаев коронавируса, — ред.) в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, — сообщил он.

Реанимационные кровати сейчас заняты на 13%, кровати с «кислородом» — на 9%, аппараты ИВЛ — на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в зеленом уровне эпидемической опасности. Согласно данным Минздрава, за последние несколько недель темпы вакцинации в стране выросли на 10%. Сейчас они выше мировых и европейских.

За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на +10%. В частности, министр призвал украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя от возможных тяжелых последствий заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине правительство продолжило до 1 октября 2021 года. Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций тяжелых больных.