Названі області-рекордсмени за кількістю нових випадків COVID-19

https://racurs.ua/ua/n158663-nazvani-oblasti-rekordsmeny-za-kilkistu-novyh-vypadkiv-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус в Україні знову почав активно розповсюджуватися. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко назвав області, де погіршується ситуація.

Наразі навантаження на медичну систему є контрольованим. Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Відмічаємо зростання (випадків коронавірусу, — ред.) в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, — повідомив він.

Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 13%, ліжка з «киснем» — на 9%, апарати ШВЛ — на 3%. Тому країна продовжує залишатись у зеленому рівні епідемічної небезпеки. Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), за останні кілька тижнів темпи вакцинації в країні зросли на 10%. Наразі вони є вищими за світові та європейські.

За останній тиждень кількість проведених щеплень в Україні зросла на +10%. Зокрема, міністр закликав українців вакцинуватися, аби захистити себе від можливих тяжких наслідків захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні уряд продовжив до 1 жовтня 2021 року. Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій важких хворих.