Які привілеї чекають на вакцинованих, розповів Ляшко. Фото: lexinform.com.ua

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні, а науковці попереджають про загрозу нових COVID-спалахів. Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко припускає можливе введення привілеїв для вакцинованих.

Наприклад, школи, кінотеатри та музеї працюватимуть під час локдауну за умови наявних щеплень. Про це Ляшко заявив в інтерв’ю «Українському радіо».

За його словами, навіть якщо в регіоні буде оголошено «червоний» рівень небезпеки, то школам можуть дозволити працювати за умови, що колектив вчителів буде провакцинований більш ніж на 80%.

Також, можливо, до шкіл додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи. Для нас, медиків, важливо не допустити колапсу системи охорони здоров’я. Також економіка країни не повинна впасти, бо від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівлі препаратів тощо, — уточнив Ляшко.



Нагадаємо, коронавірус в Україні знову набирає обертів, а ризики нових спалахів залишаються високими. У деяких регіонах ситуація стає загрозливою. Мова йде про Херсонську та Одеську області.

Джерело: «Українське радіо»