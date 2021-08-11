Какие привилегии ждут вакцинированных, рассказал Ляшко

https://racurs.ua/n158649-kakie-privilegii-jdut-vakcinirovannyh-rasskazal-lyashko.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине, а ученые предупреждают об угрозе новых COVID-вспышек. В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал возможное введение привилегий для вакцинированных.

Например, школы, кинотеатры и музеи будут работать во время локдауна при условии имеющихся прививок. Об этом Ляшко заявил в интервью «Українському радіо».

По его словам, даже если в регионе будет объявлен «красный» уровень опасности, то школам могут позволить работать при условии, что коллектив учителей будет вакцинирован более чем на 80%.

Также, возможно, в школы добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов, — уточнил Ляшко.



Напомним, коронавирус в Украине снова набирает обороты, а риски новых вспышек остаются высокими. В некоторых регионах ситуация становится угрожающей. Речь идет о Херсонской и Одесской областях.

Источник: «Українське радіо»