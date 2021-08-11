Шкарлет. Фото: МОН

https://racurs.ua/n158648-uchitelyam-podnimut-zarplaty-shkarlet-poobeschal-neplohuu-summu.html

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Сергей Шкарлет, министр образования, пообещал повысить учителям зарплату к концу 2021 года в рамках запланированного правительством второго повышения.

Также у педагогов будет возможность увеличить свой оклад дополнительно на 20%. Об этом он заявил в эфире программы «Снiданок з 1+1».

Министр отметил, что помимо стандартного увеличения зарплат на 9% к концу текущего года, в декабре у каждого учителя появится возможность заработать еще 20% к окладу. Для этого педагоги должны будут пройти сертификацию.

Количество учителей, которые подавали на нее запрос в 2021 году, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом — около 1 тыс. 800 и 900 заявок соответственно. Чиновник добавил, что для учителей также были разработаны различные курсы повышения квалификации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2021 года.