Отели в Египте критически подешевеют

Египет. Фото: istock

https://racurs.ua/n158647-oteli-v-egipte-kriticheski-podesheveut.html

Ракурс

Отдых в Египте 2021 станет доступнее из-за конкуренции между отелями. Правительство Египта с 1 ноября установит минимальные цены на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях.

Цены упадут для того, чтобы сохранить высокий уровень обслуживания гостей. Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани на пресс-конференции.

В отелях 5* цена будет минимум 40 долл. на человека, в 4* — 28 долл. Это позволить побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам, — сказал он.

Таким способом правительство пытается восстановить туризм после коронавируса, предоставляя предприятиям налоговые льготы. В частности, министерство гражданской авиации снизило цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20−50%. За авиатопливо делается скидка в размере 15 центов на доллар.

Такие скидки будут действовать весь зимний сезон, до апреля 2022 года. Эти меры уже применяются для всех авиакомпаний, привозящих туристов в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам. И мы включим российские авиакомпании в эту программу, — пообещал аль-Анани.

Он подчеркнул, что цель этих программ — привлечь в Египет как можно больше иностранных туристов.

Напомним, ранее мы сообщали, что путешествие в Египет для украинцев теперь обернется лишними хлопотами. С начала декабря власти Египта ужесточили требования к негативным ПЦР-тестам, которые должны предоставлять украинцы во время прибытия в страну.