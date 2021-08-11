Медсестра подменила COVID-вакцину и вводила пациентам физраствор

https://racurs.ua/n158646-medsestra-podmenila-covid-vakcinu-i-vvodila-pacientam-fizrastvor.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Германии проходит с инцидентами. На севере земли Нижняя Саксония более 8,5 тыс. человек могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины.

В апреле стало известно, что медсестра якобы случайно уронила флакон с вакцинами и полностью заменила их на физраствор. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Из-за таких действий некоторые пациенты так и не получили вакцины. В связи с инцидентом начали расследование.

Впоследствии в полиции появились подозрения, что уколы физраствора могли быть сделаны не только в тот день, а с 5 марта по 20 апреля. Речь идет в целом о 8 тыс. 557 человек и 9 тыс. 673 прививок. Среди пострадавших немало лиц в возрасте от 70 лет.

Мотивы медсестры, которая объяснила первый известный инцидент с флаконом, до конца не ясны. Правоохранители рассказали, что женщина скептически относилась к угрозе коронавируса и критиковала карантинные ограничения в социальных сетях.

Напомним, немецкие земли хотят вернуть правительству не менее 2,3 млн доз вакцин. Препараты планируют передать другим странам.

Источник: Sueddeutsche Zeitung