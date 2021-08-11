Критик «Северного потока-2» стал старшим советником по энергобезопасности США

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Амос Хохштайн, фото: Oilpoint
Критик «Северного потока-2» стал старшим советником по энергобезопасности СШАhttps://racurs.ua/n158645-kritik-severnogo-potoka-2-stal-starshim-sovetnikom-po-energobezopasnosti-ssha.htmlРакурс
Старший советником по энергобезопасности в Госдепе США стал Амос Хохштайн. Он будет отвечать за выполнение соглашения между США и Германией по газопроводу «Северный поток-2».
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об этом на своей странице в социальной сети Твиттер.
Хохштайн ранее называл «Северный поток-2» «экзистенциальным кризисом» для Украины
Он (Хохштайн — ред.) уникально подходит для поддержки разработки и внедрения интегрированной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности, — заявил Блинкен по поводу этого назначения.
По информации американских СМИ, Хохштайн считается «человеком Байдена». Во времена президентства Бакара Обамы он работал спецпредставителем по международным энергетическим вопросам при Госдепе США и тесно сотрудничал с Байденом в международных поездках по энергетическим соглашениям.
Считается, что приоритетом Хохштайна будет внедрение соглашения между США и Германией по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщат издание Axios.
Отмечается, что некоторые американские чиновники, с которыми общалось издание, удивлены, что Хохштайн согласился занять эту должность — за его известную позицию по «Северному потоку-2». В то же время один из источников издания отметил, что «хорошо иметь кого-то, кто с подозрением относится к проекту и намерениям России».
Напомним, в России недавно озвучили сроки завершения строительства «Северного потока-2».
Истчоник: Axios
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