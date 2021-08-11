Критик «Північного потоку-2» став старшим радником з енергобезпеки США

Амос Хохштайн, фото: Oilpoint

https://racurs.ua/ua/n158645-krytyk-pivnichnogo-potoku-2-stav-starshym-radnykom-z-energobezpeky-ssha.html

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Cтаршим радником з енергобезпеки у Держдепі США став Амос Хохштайн. Він відповідатиме за виконання угоди між США та Німеччиною щодо газогону «Північний потік-2».

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

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Він (Хохштайн — ред.) унікально підходить для підтримки розробки та впровадження інтегрованої стратегії зміцнення глобальної енергетичної безпеки, — заявив Блінкен з приводу цього призначення.

За інформацією американських ЗМІ, Хохштайн вважається «людиною Байдена». За часів президентства Бакара Обами він працював спецпредставником з міжнародних енергетичних питань при Держдепі США і тісно співпрацював з Байденом у міжнародних поїздках щодо енергетичних угод.

Вважається, що пріоритетом Хохштайна буде впровадження угоди між США та Німеччиною щодо газогону «Північний потік-2». Про це повідомля видання Axios.

Зазначається, що деякі американські чиновники, з якими спілкувалося видання, здивовані, що Хохштайн погодився обійняти цю посаду — через його відому позицію щодо «Північного потоку-2». Водночас одне з джерел видання зазначило, що «добре мати когось, хто з підозрою ставиться до проєкту та намірів Росії».

Нагадаємо, у Росії нещодавно озвучили терміни завершення будівництва «Північного потоку-2».

Джерело: Axios