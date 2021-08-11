Погода. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158644-prognoz-pogody-na-osin-v-ukrayini-dav-synoptyk-chogo-ochikuvaty.html

Ракурс

Прогноз погоди на осінь 2021 в Україні дав народний синоптик Леонід Горбань. Він розповів, що в жовтні погода в Україні буде відрізнятися великою нестійкістю.

Температура коливатиметься від майже літніх +20° до −4°. Про це повідомляє «Обозреватель».

Синоптик вважає, що цьогоріч можливі періоди різкого похолодання й різкого потепління, коли за лічені дні температура буде змінюватися на 6−10° С.

Перший тиждень місяця буде достатньо стабільним. Вдень повітря буде прогріватися до +7° +9°, а нічні температури будуть ближчими до нуля.

З 8 по 13 жовтня очікується істотне потепління. Температура буде підвищуватися щодня, досягнувши майже літнього максимуму в межах +19° +21°. Ще кілька днів, до 16 жовтня, буде зберігатися досить тепла погода, але з 17 жовтня очікується різке похолодання. Протягом 1−2 днів температура знизиться на 9 градусів. Температурний мінімум 18 жовтня становитиме +3° градуси вдень і +1° вночі.

Уже з 19 жовтня розпочнеться нове різке потепління. За три дні температура повернеться практично на минулий високий рівень і досягне позначки +15° +17° 21 жовтня. Але потім почнеться нове, ще більш різке похолодання. У період із 25 по 28 жовтня температура вийде на «плато» й досягне мінімальної позначки за весь місяць — вдень −2°, вночі −5°.

В останні чотири дні місяця, з 28 по 31 жовтня, трохи потеплішає. Жовтень закінчиться з денною температурою на рівні +4° градуси. Протягом жовтня народний синоптик спрогнозував усього шість дощових днів — 5, 6, 10, 20, 23 і 26 числа. Причому, 26 жовтня можливий сніг із дощем.

Джерело: Обозреватель