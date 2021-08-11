Погода. Фото: istock

https://racurs.ua/n158644-prognoz-pogody-na-osen-v-ukraine-dal-sinoptik-chego-ojidat.html

Ракурс

Прогноз погоды на осень 2021 в Украине дал народный синоптик Леонид Горбань. Он рассказал, что в октябре погода в Украине будет отличаться большой неустойчивостью.

Температура будет колебаться от почти летних +20° до −4°. Об этом сообщает «Обозреватель».

Синоптик считает, что в этом году возможны периоды резкого похолодания и резкого потепления, когда за считанные дни температура будет меняться на 6−10°С.

Первая неделя месяца будет достаточно стабильным. Днем воздух будет прогреваться до +7°- +9°, а ночные температуры будут близки к нулю.

С 8 по 13 октября ожидается существенное потепление. Температура будет повышаться ежедневно, достигнув почти летнего максимума в пределах +19° — +21°. Еще несколько дней, до 16 октября, будет сохраняться достаточно теплая погода, но с 17 октября ожидается резкое похолодание. В течение 1−2 дней температура снизится на 9 градусов. Температурный минимум 18 октября составит +3° градуса днем и +1° ночью.

Уже с 19 октября начнется новое резкое потепление. За три дня температура вернется практически на прошлый высокий уровень и достигнет отметки +15° — +17° 21 октября.

Но потом начнется новое, еще более резкое похолодание. В период с 25 по 28 октября температура выйдет на «плато» и достигнет минимальной отметки за весь месяц — днем −2°, ночью −5°.

В последние четыре дня месяца, с 28 по 31 октября, немного потеплеет. Октябрь закончится с дневной температурой на уровне +4° градуса. В течение октября народный синоптик прогнозирует всего шесть дождливых дней — 5, 6, 10, 20, 23 и 26 числа. Причем 26 октября возможен снег с дождем.

Источник: Обозреватель