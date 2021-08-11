Медсестра підмінила COVID-вакцину і вводила пацієнтам фізрозчин

Медсестра підмінила COVID-вакцину і вводила фізрозчин пацієнтам. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n158646-medsestra-pidminyla-covid-vakcynu-i-vvodyla-paciientam-fizrozchyn.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Німеччині проходить з інцидентами. На півночі землі Нижня Саксонія понад 8,5 тис. осіб могли отримати уколи з фізрозчином замість справжньої вакцини.

У квітні стало відомо, що медсестра нібито випадково впустила флакон з вакцинами й повністю замінила їх на фізрозчин. Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Через такі дії деякі пацієнти так і не отримали щеплення. У зв’язку з інцидентом почали розслідування.

Згодом в поліції з’явилися підозри, що уколи фізрозчину могли бути зроблені не лише в той день, а з 5 березня до 20 квітня. Йдеться загалом про 8 тис. 557 людей і 9 тис. 673 щеплення. Серед постраждалих чимало осіб віком від 70 років.

Мотиви медсестри, яка пояснила перший відомий інцидент зі впущеним флаконом, до кінця не зрозумілі. Правоохоронці розповіли, що жінка скептично ставилася до загрози коронавірусу та критикувала карантинні обмеження у соціальних мережах.

Нагадаємо, німецькі землі хочуть повернути уряду щонайменше 2,3 млн доз вакцин. Препарати планують передати іншим країнам.

Джерело: Sueddeutsche Zeitung