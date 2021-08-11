Готелі в Єгипті критично подешевшають

Єгипет. Фото: istoc

https://racurs.ua/ua/n158647-goteli-v-iegypti-krytychno-podeshevshaut.html

Ракурс

Відпочинок в Єгипті 2021 стане доступнішим через конкуренцію між готелями. Уряд Єгипту з 1 листопада встановить мінімальні ціни на розміщення в чотиризіркових і п’ятизіркових готелях.

Ціни впадуть для того, щоб зберегти високий рівень обслуговування гостей. Про це заявив міністр туризму країни Халед аль-Анані під час прес-конференції.

У готелях 5* ціна буде мінімум 40 дол. за людину, в 4* — 28 дол. Це дозволити подолати нелегальну конкуренцію між готельєрами, які знижують ціни та надають туристам неякісний сервіс.

Ми почали два місяці тому відправляти в готелі комісії, які перевіряють рівень сервісу і його відповідність заявленим зіркам, — сказав він.

У такий спосіб уряд намагається відновити туризм після коронавірусу, надаючи підприємствам податкові пільги. Зокрема, міністерство цивільної авіації знизило ціни на обслуговування літаків в аеропорту на 20−50%. На авіапальне робиться знижка в розмірі 15 центів на долар.

Такі знижки діятимуть весь зимовий сезон, до квітня 2022 року. Ці заходи вже застосовуються до всіх авіакомпаній, які привозять туристів в Хургаду, Шарм-ель-Шейх і Марса-Алам, — пообіцяв аль-Анані.

Він наголосив, що мета цих програм — залучити до Єгипту якомога більше іноземних туристів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що подорож до Єгипту для українців тепер обернеться зайвими клопотами. З початку грудня влада Єгипту посилила вимоги до негативних ПЛР-тестів, які повинні надавати українці під час прибуття в країну.