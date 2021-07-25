Топ найпопулярніших країн для туристів з України назвали прикордонники. Фото: Голос України

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Громадяни України почали частіше відвідувати іноземні країни попри тривалі карантинні обмеження та істотне зниження пасажиропотоків у пунктах пропуску.

Польща залишається лідером серед країн, куди подорожують українці. У першому півріччі 2021 року до цієї країни їздили понад 1,9 млн громадян. На другій позиції Туреччина — сюди українці почали їздити вшестеро частіше. За шість місяців тут побували 774,5 тис. українців. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

На третій позиції розташувався Єгипет — тут спостерігається подвійний приріс із загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок. Також у топ-10 країн увійшли Угорщина, Росія, Румунія, Білорусь, Словаччина, Молдова та ОАЕ.

Стосовно іноземних громадян, які відвідували Україну, то за перші шість місяців поточного року, найбільший приріст продемонструвала Туреччина (+29% до показника аналогічного періоду 2020 року). Також повідомляється, що на 6% зросла кількість громадян Німеччини.

У півтори рази зросла кількість громадян США, які прибували в Україну у першому півріччі 2021 року.

Нагадаємо, з 25 червня Німеччина відкриє кордони для мандрівників з-поза меж Євросоюзу, які отримали щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідні щеплення мають бути зроблені вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).