Штучна павутина виявилася міцнішою сталі та кевлара. Фото: tokar.ua

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Ракурс

Надміцну штучну павутину створили інженери з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі.

Ці синтетичні волокна виявилися міцнішими не лише природного павукового шовку, але також міцнішими сталі та кевлара. У 2018 році дослідники домоглися створення штучної павутини, яка лише трохи поступається за показниками звичайної. Однак цього разу була використана нова методика, а в якості матеріалу використали бета-нанокристали, які істотно підсилили матеріал. Про це повідомляє 4PDA.

Розробники модифікували білок в шовку, оскільки виробляти бета-нанокристали доволі складно. До матеріалу додали нові амілоїдні послідовності, що дозволило створити гібридний полімерний амілоїдний білок, що містить збільшену кількість потрібного синтетичного матеріалу.

Результати випробувань показали, що межа міцності штучного шовку на розрив дорівнює 1 гігапаскалю (ГПа), а середня в’язкість — близько 161 мегаджоулів на куб. м. Такі показники перевершують деякі натуральні матеріали, в тому числі шовк прядильників павутини, таких як золотий шовковий павук і смугастий садовий павук.

Нагадаємо, павуки в Австралії влаштували справжній «апокаліпсис» і налякали місцевих жителів. Тікаючи від потопу, ці незвичайні членистоногі створили за собою гігантські сітки, які вкрили все узбережжя.