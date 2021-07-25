Искусственная паутина оказалась прочнее стали и кевлара. Фото: tokar.ua

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Ракурс

Сверхпрочную искусственную паутину создали инженеры из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Эти синтетические волокна оказались крепче не только природного паучьего шелка, но также прочнее стали и кевлара. В 2018 году исследователи добились создания искусственной паутины, которая лишь немного уступает по показателям обычной. Однако на этот раз была использована новая методика, а в качестве материала использовали бета-нанокристаллы, которые существенно усилили материал. Об этом сообщает 4PDA.

Разработчики модифицировали белок в шелке, поскольку производить бета-нанокристаллы довольно сложно. К материалу добавили новые амилоидные последовательности, что позволило создать гибридный полимерный амилоидный белок, содержащий увеличенное количество нужного синтетического материала.

Результаты испытаний показали, что предел прочности искусственного шелка на разрыв равен 1 гигапаскалю (ГПа), а средняя вязкость — около 161 мегаджоулей на куб. м. Такие показатели превосходят некоторые натуральные материалы, в том числе шелк прядильщиков паутины, таких как золотой шелковый паук и полосатый садовый паук.

Напомним, пауки в Австралии устроили настоящий «апокалипсис» и напугали местных жителей. Убегая от потопа, эти необычные членистоногие создали за собой гигантские сетки, которые покрыли все побережье.