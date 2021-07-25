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Ракурс
Гигантское скопление потерянных звезд сфотографировал телескоп Hubble. Фото: scienceandtech.ru4PDA

Потерянное звездное скопление сфотографировал телескоп Hubble

25 июл 2021, 13:40
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Фотографию гигантского шарового скопления звезд сделал космический телескоп NASA Hubble, который недавно вновь заработал.

Зафиксированный камерой объект расположен в созвездии Скорпиона на расстоянии 35 тыс. световых лет от Земли и включает бесчисленное количество космических светил разных типов и размеров. Шаровые скопления представляют собой группы звезд, удерживаемые вместе гравитацией. Скопления имеют сферическую форму и могут содержать самые старые из существующих во Вселенной объекты. Об этом сообщает 4PDA.

Фотографию скопления NGC 6380 удалось зафиксировать с помощью инструмента Hubble Wide Field Camera 3 с широким полем зрения, что позволяет захватывать относительно большие участки неба.

В американском космическом агентстве отметили, что самая яркая звезда в верхнем левом углу (HD 159073) находится всего в 4 тыс. световых лет от Земли, что делает ее одной из ближайших соседок Солнечной системы.

Скопление звезд NGC 6380 имеет интересную историю — в 1826 году кластер открыл Джеймс Данлоп, а после в 1834 году его обнаружил и Джон Гершел. Впоследствии об этом скоплении забыли, но в 1959 году его снова зафиксировал Пэрис Писми.

Гигантское скопление потерянных звезд сфотографировал телескоп Hubble. Фото: 4PDA


Напомним, космический телескоп NASA Hubble, который недавно удалось переключить на резервные системы после сбоя, остановившего его работу на Луну, уже сделал два новых снимка в космосе. В поле зрения систем телескопа попали несколько очень странных галактик.

Источник: 4PDA

Источник: Ракурс


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