Потерянное звездное скопление сфотографировал телескоп Hubble

Гигантское скопление потерянных звезд сфотографировал телескоп Hubble. Фото: scienceandtech.ru4PDA

https://racurs.ua/n157888-poteryannoe-zvezdnoe-skoplenie-sfotografiroval-teleskop-hubble.html

Ракурс

Фотографию гигантского шарового скопления звезд сделал космический телескоп NASA Hubble, который недавно вновь заработал.

Зафиксированный камерой объект расположен в созвездии Скорпиона на расстоянии 35 тыс. световых лет от Земли и включает бесчисленное количество космических светил разных типов и размеров. Шаровые скопления представляют собой группы звезд, удерживаемые вместе гравитацией. Скопления имеют сферическую форму и могут содержать самые старые из существующих во Вселенной объекты. Об этом сообщает 4PDA.

Фотографию скопления NGC 6380 удалось зафиксировать с помощью инструмента Hubble Wide Field Camera 3 с широким полем зрения, что позволяет захватывать относительно большие участки неба.

В американском космическом агентстве отметили, что самая яркая звезда в верхнем левом углу (HD 159073) находится всего в 4 тыс. световых лет от Земли, что делает ее одной из ближайших соседок Солнечной системы.

Скопление звезд NGC 6380 имеет интересную историю — в 1826 году кластер открыл Джеймс Данлоп, а после в 1834 году его обнаружил и Джон Гершел. Впоследствии об этом скоплении забыли, но в 1959 году его снова зафиксировал Пэрис Писми.

Напомним, космический телескоп NASA Hubble, который недавно удалось переключить на резервные системы после сбоя, остановившего его работу на Луну, уже сделал два новых снимка в космосе. В поле зрения систем телескопа попали несколько очень странных галактик.

Источник: 4PDA