Космический телескоп Hubble недавно отремонтировали, фото:

https://racurs.ua/n157652-otremontirovannyy-hubble-sfotografiroval-ochen-strannye-galaktiki-foto.html

Ракурс

Космический телескоп NASA Hubble, который недавно удалось переключить на резервные системы после сбоя, остановившего его работу на месяц, уже сделал два новых снимка в космосе.

На этот раз в поле зрения систем телескопа попали несколько очень странных галактик, сообщает пресс-служба NASA.

На одном из снимков изображен космический объект ARP-MADORE2115−273, который на самом деле является двумя различными галактиками, «танцующими» своеобразное «межгалактическое танго». Сам этот объект расположен примерно в 297 млн световых лет от Земли.

Астрономы ранее считали, что это система «коллизионного столкновения» путем лобового слияния двух галактик, — прокомментировали этот снимок в NASA. — Новые наблюдения Hubble показывают, что текущее взаимодействие между галактиками гораздо сложнее, включая большую сеть звезд и газа.

Второй снимок показывает большую спиральную галактику ARP-MADORE0002−503, расположенную примерно в 490 млн световых лет от Земли.

Она в три раза больше нашей галактики Млечный Путь, но не это является ее основной особенностью — хотя большинство таких галактик имеют четное число спиральных рукавов, у этой их три.

Эти черно-белые фотографии были тестовыми снимками, сделанными после возобновления работы телескопа.