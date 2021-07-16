Телескоп Hubble перевели на резервные системы, фото:

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NASA в ходе работ по восстановлению функционирования космического телескопа Hubble успешно осуществило переключение этого космического аппарата на работу с резервным оборудованием, в частности с резервным компьютером полезной нагрузки.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Переключение было осуществлено для компенсации проблемы с «основным» компьютером, который 13 июня остановился, приостановив сбор научных данных.

В ходе ремонтную был включен в работу резервный блок питания (PCU) и резервный командный блок/форматор научных данных (CU/SDF).

Другое оборудования на борту телескопа было переключено на альтернативные интерфейсы.

После завершения этих шагов резервный компьютер был включен, загружен полетным программным обеспечением и переведен в режим нормальной работы.

В настоящее команда Hubble осуществляет мониторинг оборудования, чтобы убедиться, что все работает должным образом.

Также начат процесс восстановления работы научных приборов из конфигурации безопасного режима.

Из-за необходимости осуществления различных процедур, в частности по обеспечению необходимой температуры, этот этап работ, как ожидается, займет сутки. После этого будет осуществлена некоторая начальная калибровка приборов перед восстановлением нормальных научных операций.

Напомним, осуществленная ​инженерами 16 июня попытка перевести Hubble на один из резервных источников была неудачной.