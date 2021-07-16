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Телескоп Hubble перевели на резервные системы, фото:
Космический телескоп Hubble отремонтировали — деталиhttps://racurs.ua/n157536-kosmicheskiy-teleskop-hubble-otremontirovali-detali.htmlРакурс
NASA в ходе работ по восстановлению функционирования космического телескопа Hubble успешно осуществило переключение этого космического аппарата на работу с резервным оборудованием, в частности с резервным компьютером полезной нагрузки.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Переключение было осуществлено для компенсации проблемы с «основным» компьютером, который 13 июня остановился, приостановив сбор научных данных.
В ходе ремонтную был включен в работу резервный блок питания (PCU) и резервный командный блок/форматор научных данных (CU/SDF).
Другое оборудования на борту телескопа было переключено на альтернативные интерфейсы.
После завершения этих шагов резервный компьютер был включен, загружен полетным программным обеспечением и переведен в режим нормальной работы.
В настоящее команда Hubble осуществляет мониторинг оборудования, чтобы убедиться, что все работает должным образом.
Также начат процесс восстановления работы научных приборов из конфигурации безопасного режима.
Из-за необходимости осуществления различных процедур, в частности по обеспечению необходимой температуры, этот этап работ, как ожидается, займет сутки. После этого будет осуществлена некоторая начальная калибровка приборов перед восстановлением нормальных научных операций.
Напомним, осуществленная инженерами 16 июня попытка перевести Hubble на один из резервных источников была неудачной.
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