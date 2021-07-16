Телескоп Hubble перевели на резервні системи

https://racurs.ua/ua/n157536-kosmichnyy-teleskop-hubble-vidremontuvaly-detali.html

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NASA в ході робіт з відновлення функціонування космічного телескопа Hubble успішно здійснило переключення цього космічного апарату на роботу з резервним обладнанням, зокрема з резервним комп’ютером корисного навантаження.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Перемикання було здійснене для компенсації проблеми з «початковим» комп’ютером, який 13 червня зупинився, призупинивши збір наукових даних.

В ході ремонтну було включено в роботу резервний блок живлення (PCU) і резервний командний блок/форматор наукових даних (CU/SDF).

Інше обладнання на борту телескопа було переключене на альтернативні інтерфейси.

Після завершення цих кроків резервний комп’ютер був включений, завантажений польотним програмним забезпеченням і переведений в режим нормальної роботи.

Зараз команда Hubble здійснює моніторинг обладнання, щоб переконатися, що все працює належним чином.

Також розпочато процес відновлення роботи наукових приладів з конфігурації безпечного режиму.

Через необхідність здійснення різних процедур, зокрема із забезпечення необхідної температури, цей етап робіт, як очікується, займе добу. Після цього буде здійснено деяке початкове калібрування приладів перед відновленням нормальних наукових операцій.

Нагадаємо, здійснена інженерами 16 червня спроба перевести Hubble на одне з резервних джерел була невдалою.