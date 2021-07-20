Космічний телескоп Hubble нещодавно відремонтували, фото: Max Pixel

https://racurs.ua/ua/n157652-vidremontovanyy-hubble-sfotografuvav-duje-dyvni-galaktyky-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп NASA Hubble, який нещодавно вдалося перемкнути на резервні системи після збою, котрий зупинив його роботу на місяць, вже зробив два нові знімки у космосі.

Цього разу у поле зору систем телескопу потрапили кілька дуже дивних галактик, повідомляє прес-служба NASA.

На одному зі знімків зображений космічний об'єкт ARP-MADORE2115−273, який насправді є двома різними галактиками, що «танцюють» своєрідне «міжгалактичне танго». Сам цей об'єкт розташований приблизно за 297 млн світлових років від Землі.

Астрономи раніше вважали, що це система «колізійного зіткнення» через лобове злиття двох галактик, — прокоментували цей знімок у NASA. — Нові спостереження Hubble показують, що поточна взаємодія між галактиками набагато складніша, включаючи велику мережу зірок і газу.

Другий знімок показує велику спіральну галактику ARP-MADORE0002−503, розташовану приблизно за 490 млн світлових років від Землі.

Вона утричі більша за нашу галактику Чумацький Шлях, але не це є її основною особливістю — хоча більшість таких галактик мають парне число спіральних рукавів, у цієї їх три.

Ці чорно-білі фотографії були тестовими знімками, зробленими після відновлення роботи телескопа.