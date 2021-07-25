Загублене зоряне скупчення сфотографував телескоп Hubble. Фото: scienceandtech.ru

https://racurs.ua/ua/n157888-zagublene-zoryane-skupchennya-sfotografuvav-teleskop-hubble.html

Ракурс

Фотографію гігантського кульового скупчення зірок зробив космічний телескоп NASA Hubble, який нещодавно знову запрацював.

Зафіксований камерою об'єкт розташований у сузір’ї Скорпіона на відстані 35 тис. світлових років від Землі і включає незліченну кількість космічних світил різних типів і розмірів. Кульові скупчення являють собою групи зірок, утримувані разом гравітацією. Скупчення мають сферичну форму і можуть містити найстаріші з існуючих у Всесвіті об'єкти. Про це повідомляє 4PDA.

Світлину скупчення NGC 6380 вдалося зафіксувати за допомогою інструменту Hubble Wide Field Camera 3 з широким полем зору, що дозволяє захоплювати відносно великі ділянки неба.

В американському космічному агентстві відзначили, що найяскравіша зірка у верхньому лівому куті (HD 159073) знаходиться всього в 4 тис. світлових років від Землі, що робить її однією з найближчих сусідок Сонячної системи.

Скупчення зірок NGC 6380 має цікаву історію — у 1826 році кластер відкрив Джеймс Данлоп, а після в 1834 році його виявив і Джон Гершел. Згодом про це скупчення забули, але в 1959 році його знову зафіксував Періс Пісмі.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA Hubble, який нещодавно вдалося перемкнути на резервні системи після збою, котрий зупинив його роботу на місяць, вже зробив два нові знімки у космосі. У поле зору систем телескопу потрапили кілька дуже дивних галактик.

Джерело: 4PDA