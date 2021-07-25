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Ракурс
Загублене зоряне скупчення сфотографував телескоп Hubble. Фото: scienceandtech.ru

Загублене зоряне скупчення сфотографував телескоп Hubble

25 лип 2021, 13:40
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Фотографію гігантського кульового скупчення зірок зробив космічний телескоп NASA Hubble, який нещодавно знову запрацював.

Зафіксований камерою об'єкт розташований у сузір’ї Скорпіона на відстані 35 тис. світлових років від Землі і включає незліченну кількість космічних світил різних типів і розмірів. Кульові скупчення являють собою групи зірок, утримувані разом гравітацією. Скупчення мають сферичну форму і можуть містити найстаріші з існуючих у Всесвіті об'єкти. Про це повідомляє 4PDA.

Світлину скупчення NGC 6380 вдалося зафіксувати за допомогою інструменту Hubble Wide Field Camera 3 з широким полем зору, що дозволяє захоплювати відносно великі ділянки неба.

В американському космічному агентстві відзначили, що найяскравіша зірка у верхньому лівому куті (HD 159073) знаходиться всього в 4 тис. світлових років від Землі, що робить її однією з найближчих сусідок Сонячної системи.

Скупчення зірок NGC 6380 має цікаву історію — у 1826 році кластер відкрив Джеймс Данлоп, а після в 1834 році його виявив і Джон Гершел. Згодом про це скупчення забули, але в 1959 році його знову зафіксував Періс Пісмі.

Гігантське скупчення загублених зірок сфотографував телескоп Hubble. Фото: 4PDA


Нагадаємо, космічний телескоп NASA Hubble, який нещодавно вдалося перемкнути на резервні системи після збою, котрий зупинив його роботу на місяць, вже зробив два нові знімки у космосі. У поле зору систем телескопу потрапили кілька дуже дивних галактик.

Джерело: 4PDA

Джерело: Ракурс


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