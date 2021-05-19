У світі триває епідемія коронавірусу, фото: delo.ua

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Європейський Cоюз відкриє кордони для туристів із третіх країн, але за умови проходження ними повного курсу вакцинування від коронавірусної хвороби COVID-19 препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів.

Відповідна домовленість була досягнута сьогодні, 19 травня. Вона має рекомендаційний характер. Про це повідомляє агентство AFP.

Про досягнення відповідної домовленості на зустрічі послів країн Європейського Союзу також повідомив на брифінгу в Брюсселі речник Єврокомісії, повідомляє видання «Європейська правда».

Посли ЄС домовилися оновити підхід щодо мандрівок з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами, — повідомив речник.

Зазначається, що також планують розширити список третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, який буде заснований на нових критеріях.

Водночас, щоб зменшити ризик поширення штамів коронавірусу в ЄС, Рада узгодила новий надзвичайний механізм призупинення, який дозволить країнам-членам діяти швидко і скоординовано, — додав речник Єврокомісії.

Зазначається, що нові рекомендації тепер мають бути формально затверджені Радою ЄС.

На 25 травня запланований екстрений саміт глав держав і урядів ЄС. Очікується, що, що однією з головних тем зустрічі стане узгодження правил в’їзду іноземних громадян на територію ЄС.

Джерело: AFP, «Європейська правда»