ЕС откроет границы для вакцинированных туристов, но есть условиеhttps://racurs.ua/n154859-es-otkroet-granicy-dlya-vakcinirovannyh-turistov-no-est-uslovie.htmlРакурс
Европейский Союз откроет границы для туристов из третьих стран, но при условии прохождения ими полного курса вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств.
Соответствующая договоренность была достигнута сегодня, 19 мая. Она имеет рекомендательный характер. Об этом сообщает агентство AFP.
О соответствующем соглашении на встрече послов стран Европейского Союза также сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии, сообщает издание «Европейская правда».
Послы ЕС договорились обновить подход к путешествиям из-за пределов Европейского Союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами, — сообщил пресс-секретарь.
Отмечается, что также планируют расширить список третьих стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, который будет основан на новых условиях.
Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановления, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано, — добавил представитель Еврокомиссии.
Отмечается, что новые рекомендации теперь должны быть формально утверждены Советом ЕС.
На 25 мая запланирован экстренный саммит глав государств и правительств ЕС. Ожидается, что, что одной из главных тем встречи станет согласование правил въезда иностранных граждан на территорию ЕС.
Источник: AFP, «Європейская правда»