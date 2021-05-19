В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: delo.ua

https://racurs.ua/n154859-es-otkroet-granicy-dlya-vakcinirovannyh-turistov-no-est-uslovie.html

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Европейский Союз откроет границы для туристов из третьих стран, но при условии прохождения ими полного курса вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств.

Соответствующая договоренность была достигнута сегодня, 19 мая. Она имеет рекомендательный характер. Об этом сообщает агентство AFP.

О соответствующем соглашении на встрече послов стран Европейского Союза также сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии, сообщает издание «Европейская правда».

Послы ЕС договорились обновить подход к путешествиям из-за пределов Европейского Союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами, — сообщил пресс-секретарь.

Отмечается, что также планируют расширить список третьих стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, который будет основан на новых условиях.

Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановления, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано, — добавил представитель Еврокомиссии.

Отмечается, что новые рекомендации теперь должны быть формально утверждены Советом ЕС.

На 25 мая запланирован экстренный саммит глав государств и правительств ЕС. Ожидается, что, что одной из главных тем встречи станет согласование правил въезда иностранных граждан на территорию ЕС.

Источник: AFP, «Європейская правда»