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Топ самых популярных стран для туристов из Украины назвали пограничники. Фото: Голос Украины

Куда чаще всего путешествовали украинцы в первом полугодии 2021 года

25 июл 2021, 14:54
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Граждане Украины стали чаще посещать иностранные страны несмотря на длительные карантинные ограничения и существенное снижение пассажиропотоков в пунктах пропуска.

Польша остается лидером среди стран, куда путешествуют украинцы. В первом полугодии 2021 года в эту страну ездили более 1,9 млн граждан. На второй позиции Турция — сюда украинцы стали ездить в шесть раз чаще. За шесть месяцев здесь побывали 774,5 тыс. украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

На третьей позиции расположился Египет — здесь наблюдается двойной прирос с общим количеством в более 705 тыс. поездок. Также в топ-10 стран вошли Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и ОАЭ.

Инфографика: ГПСУ

В отношении иностранных граждан, которые посещали Украину за первые шесть месяцев текущего года, то наибольший прирост продемонстрировала Турция (+29% к показателю аналогичного периода 2020 года). Также сообщается, что на 6% выросло число граждан Германии.

В полтора раза выросло количество граждан США, которые прибывали в Украину в первом полугодии 2021 года.


Инфографика: ГПСУ

Напомним, с 25 июня Германия откроет границыдля путешественников из-за пределов Евросоюза, которые получили прививку от коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующие прививки должны быть сделаны вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Источник: Ракурс


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