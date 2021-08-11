Шкарлет. Фото: МОН

https://racurs.ua/ua/n158648-vchytelyam-pidnimut-zarplaty-shkarlet-poobicyav-nepoganu-sumu.html

Ракурс

Сергій Шкарлет, міністр освіти, пообіцяв підвищити вчителям зарплату до кінця 2021 року в рамках запланованого урядом другого підвищення.

Також у педагогів буде можливість збільшити свій оклад додатково на 20%. Про це він заявив в ефірі програми «Снiданок з 1+1».

Міністр зазначив, що крім стандартного збільшення зарплат на 9% до кінця поточного року, у грудні в кожного вчителя з’явиться можливість заробити ще 20% до окладу. Для цього педагоги повинні будуть пройти сертифікацію.

Кількість вчителів, які подавали на неї запит у 2021 році, збільшилася вдвічі в порівнянні з минулим роком — близько 1 тис. 800 і 900 заявок відповідно. Чиновник додав, що для вчителів також були розроблені різні курси підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів із 2021 року.