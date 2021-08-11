Адаптивний карантин в Україні продовжено до 1 жовтня. Фото: Погляд

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Адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні уряд продовжив до 1 жовтня 2021 року.

Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій важких хворих, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це стало відомо з трансляції засідання уряду.

Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тис. кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 млн щеплень. За словами Шмигаля, наразі в країні вакцина наявна в достатній кількості, а нові поставки проходять регулярно.

Адаптивний карантин в Україні запровадили з 24 лютого. Відповідно до нього, регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації. Наразі всі регіони «зелені», хоча деякі з них не відповідають показникам цієї зони.

Нагадаємо, коронавірус в Україні знову набирає обертів, а ризики нових спалахів залишаються високими. У деяких регіонах ситуація стає загрозливою. Мова йде про Херсонську та Одеську області.