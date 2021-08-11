Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 октября

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Адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине правительство продолжило до 1 октября 2021 года.

Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций тяжелых больных, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

Правительство готовит больницы, а кислород подведен почти к 100% коек. Кроме того, отдельно закуплено 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

За прошедшую неделю в Украине сделали почти 1 млн прививок. По словам Шмыгаля, сейчас в стране вакцина имеется в достаточном количестве, а новые поставки проходят регулярно.

Адаптивный карантин в Украине ввели с 24 февраля. Согласно ему, регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, где карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации. Сейчас все регионы «зеленые», хотя некоторые из них не соответствуют показателям этой зоны.

Напомним, коронавирус в Украине снова набирает обороты, а риски новых вспышек остаются высокими. В некоторых регионах ситуация становится угрожающей. Речь идет о Херсонской и Одесской областях.