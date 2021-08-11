Иван Выговский. Фото: РБК

https://racurs.ua/n158654-naznachen-novyy-glavy-policii-kieva-kto-on.html

Ракурс

Иван Выговский стал новым главой полиции Киева вместо уволенного Андрея Крищенко.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает «РБК-Украина».

По словам Шевченко, нового главу полиции уже представили коллективу столичной полиции.

Как известно, Иван Выговский родился в Житомирской области, 26 марта 1980 года. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 года занимал должность заместителя начальника Главного управления — начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. Также он был главой полиции Полтавской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Крищенко, начальник главного управления Национальной полиции в Киеве, подтвердил свое увольнение. Рапорт об отставке удовлетворили во вторник, 10 августа.

Источник: РБК-Украина