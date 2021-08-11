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Компания LOT начала использовать Симферопольский район под ответственностью Украины, фото: LOT Polish Airlines

Польская авиакомпания начала летать в Симферопольском районе авиапространства Украины

11 авг 2021, 13:05
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Польская авиакомпания LOT Polish Airlines возобновила полеты в Симферопольском районе полетной информации под ответственностью Украины.

Директор Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрей Ярмак сообщил об этом сегодня, 11 августа, на своей странице в социальной сети Фесбук.

С начала этой недели транзитных полетов в воздушном пространстве Украины стало еще больше! — подчеркнул он.

По словам Ярмака, эту часть авиапространства также начали активно использовать грузовые авиакомпании, в том числе одна из крупнейших европейских транспортных компаний Cargolux.


Напомним, недавно суд арестовал 13 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно летали во временно оккупированный Крым.

Источник: Ракурс


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