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Ракурс
Фейковую «терробщину» разоблачила СБУ в Мелитополе. Фото: СБУ

Фейковую «терробщину» разоблачила СБУ в Мелитополе (ФОТО)

11 авг 2021, 12:44
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В Запорожской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила псевдогосударственное образование в Мелитополе.

Организаторы фейковой «терробщины» призывали граждан не признавать украинские органы власти. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивные «учредительные» собрания и избрали так называемого «уполномоченного общиной».

Чтобы привлечь в свои ряды единомышленников, злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:

  • печати псевдогосударственного образования;
  • компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.


Изъятые материалы направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в июне сторонники восстановления СССР пытались создать фейковые «народные советы» и «силовые структуры» в Днепропетровской области. Служба безопасности Украины прекратила деятельность незаконной группы.

Источник: Ракурс


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