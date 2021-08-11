Какие вакцины можно смешивать, напомнили в Минздраве

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n158651-kakie-vakciny-mojno-smeshivat-napomnili-v-minzdrave.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил украинцам, что некоторые вакцины можно смешивать и это не приведет к негативным последствиям.

Сейчас в мире уже существуют четкие рекомендации того, как смешивать препараты. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

Он заявил, что успешно можно смешивать между собой мРНК-вакцины. То есть, если первая доза Pfizer или Moderna, то вторая доза может быть сделана также Pfizer или Moderna. И эти вакцины можно смешивать.

Также допустимо смешивать вакцину AstraZeneca с вакциной мРНК. AstraZeneca может быть введена в качестве первой дозы, тогда вторую дозу можно ввести мРНК-вакцину — Pfizer или Moderna.

В Минздраве добавили, что смешивание других типов вакцин на сегодня не разрешено, так как нет доказательной базы по безопасности такого процесса. Эксперт отметил, что решение о возможности смешивания вакцин должен принимать врач.

Невозможно прийти в центр вакцинации и заказать какой-то смешанный «коктейль» или смешанную дозу, — резюмировал Кузин.



Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Германии проходит с инцидентами. На севере земли Нижняя Саксония более 8,5 тыс. человек могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины. В апреле стало известно, что медсестра якобы случайно уронила флакон с вакцинами и полностью заменила их на физраствор.

Источник: Радио Свобода