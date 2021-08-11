Алексей Кудин, фото: «Вясна»

https://racurs.ua/n158650-v-belarusi-brosili-v-koloniu-chempiona-mira-podderjivavshego-protesty.html

Ракурс

В Беларуси до 2,5 лет заключения в колонии строгого режима приговорили чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина.

Его обвиняли в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Отмечается, что прокуратура просила на год больший срок заключения.

Кудин поддерживал протесты в Беларуси, спровоцированные президентскими выборами августа 2020 года, из-за чего впоследствии был вынужден покинуть территорию страны. Его объявили в международный розыск и в январе задержали в Москве. В конце июля Кудина экстрадировали в Беларусь, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, который запрещал это делать.

Напомним, несколько белорусских спортсменов недавно решили покинуть родину из-за ситуации, которая сложилась в стране на фоне преследований оппозиции режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.