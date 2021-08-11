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Ракурс
Алексей Кудин, фото: «Вясна»

В Беларуси бросили в колонию чемпиона мира, поддерживавшего протесты

11 авг 2021, 12:26
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В Беларуси до 2,5 лет заключения в колонии строгого режима приговорили чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина.

Его обвиняли в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Отмечается, что прокуратура просила на год больший срок заключения.

Кудин поддерживал протесты в Беларуси, спровоцированные президентскими выборами августа 2020 года, из-за чего впоследствии был вынужден покинуть территорию страны. Его объявили в международный розыск и в январе задержали в Москве. В конце июля Кудина экстрадировали в Беларусь, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, который запрещал это делать.


Алексей Кудин, фото: «Вясна»

Напомним, несколько белорусских спортсменов недавно решили покинуть родину из-за ситуации, которая сложилась в стране на фоне преследований оппозиции режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: Ракурс


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