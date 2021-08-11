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Ракурс
Олексій Кудін, фото: «Вясна»

У Білорусі кинули до колонії чемпіона світу, який підтримував протести

11 сер 2021, 12:26
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У Білорусі до 2,5 років ув’язнення в колонії суворого режиму засудили чемпіона світу з тайського боксу та кікбоксингу Олексія Кудіна.

Його звинувачували в опорі працівникам правоохоронних органів, Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Зазначається, що прокуратура просила на рік більший термін ув’язнення.

Кудін підтримував протести у Білорусі, спровоковані президентськими виборами серпня 2020 року, через що згодом був змушений залишити територію країни. Його оголосили в міжнародний розшук і в січні затримали в Москві. Наприкінці липня Кудіна екстрадували до Білорусі, попри рішення Європейського суду з прав людини, який забороняв це робити.


Олексій Кудін, фото: «Вясна»

Нагадаємо, кілька білоруських спортсменів нещодавно вирішили залишити батьківщину через ситуацію, яка склалася в країні на тлі переслідувань опозиції режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: Ракурс


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