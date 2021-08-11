Які вакцини можна змішувати, нагадали в МОЗ

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n158651-yaki-vakcyny-mojna-zmishuvaty-nagadaly-v-moz.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу триває. Головний санітарний лікар України Ігор Кузин нагадав українцям, що деякі вакцини можна змішувати й це не призведе до негативних наслідків.

Зараз у світі вже існують чіткі рекомендації щодо того, як змішувати препарати. Про це він розповів в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Він заявив, що успішно можна змішувати між собою мРНК-вакцини. Тобто, якщо перша доза була Pfizer або Moderna, то друга доза може бути зроблена також Pfizer або Moderna. І ці вакцини можна змішувати.

Також допустимо змішувати вакцину AstraZeneca з вакциною мРНК. AstraZeneca може бути введена як перша доза, тоді як другу дозу можна ввести мРНК-вакцину — Pfizer або Moderna.

У МОЗ додали, що змішування інших типів вакцин на сьогодні заборонено, оскільки немає доказової бази з безпеки такого процесу. Експерт зазначив, що рішення про можливість змішування вакцин повинен ухвалювати лікар.

Неможливо прийти в центр вакцинації й замовити якийсь змішаний «коктейль» або змішану дозу, — резюмував Кузін.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Німеччині проходить з інцидентами. На півночі землі Нижня Саксонія понад 8,5 тис. осіб могли отримати уколи з фізіологічним розчином замість справжньої вакцини. У квітні стало відомо, що медсестра нібито випадково впустила флакон із вакцинами та повністю замінила їх на фізрозчин.

Джерело: Радіо Свобода