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Ракурс
«Фейкову» громаду викрила СБУ в Мелітополі (ФОТО)

Фейкову «громаду» викрила СБУ в Мелітополі (ФОТО)

11 сер 2021, 12:44
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У Запорізькій області Служба безпеки України (СБУ) викрила псевдодержавне утворення у Мелітополі.

Організатори фейкової «громади» закликали громадян не визнавати українські органи влади. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, декілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування для розхитування обстановки в регіоні. Для цього вони провели фіктивні «установчі» збори та обрали так званого «уповноваженого громадою».

Щоб залучити до своїх лав однодумців, зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників:

  • печатки псевдодержавного утворення;
  • комп’ютерну техніку і документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.


Вилучені матеріали направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в червні прихильники відновлення СРСР намагалися створити фейкові «народні ради» та «силові структури» в Дніпропетровській області. Служба безпеки України припинила діяльність незаконної групи.

Джерело: Ракурс


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