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Ракурс
Компанія LOT почала використовувати Сімферопольський район під відповідальністю України, фото: LOT Polish Airlines

Польська авіакомпанія почала літати в Сімферопольському районі авіапростору України

11 сер 2021, 13:05
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Польська авіакомпанія LOT Polish Airlines відновила польоти у Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальністю України.

Директор Держпідприємства обслуговування повітряного руху України Андрій Ярмак повідомив про це сьогодні, 11 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

З початку цього тижня транзитних польотів у повітряному просторі України стало ще більше! — наголосив він.

За словами Ярмака, цю частину авіапростору також почали активніше використовувати вантажні авіакомпанії, зокрема одна з найбільших європейських транспортних компаній Cargolux.


Нагадаємо, нещодавно суд арештував 13 літаків російських авіакомпаній, які незаконно літали до тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Ракурс


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