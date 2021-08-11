Іван Виговський. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n158654-pryznacheno-novogo-ochilnyka-policiyi-kyieva-hto-vin.html

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Іван Виговський став новим головою поліції Києва замість звільненого Андрія Крищенка.

Про це повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає «РБК-Україна».

За словами Шевченка, нового голову поліції вже представили колективу столичної поліції.

Як відомо, Іван Виговський народився в Житомирській області, 26 березня 1980 року. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

З 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП у Миколаївській області. З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління — начальника слідчого управління ГУНП у Миколаївській області. Також він був головою поліції Полтавської області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Крищенко, начальник головного управління Національної поліції в Києві, підтвердив своє звільнення. Рапорт про відставку задовільнили у вівторок, 10 серпня.

Джерело: РБК-Україна