Як перенесений COVID-19 впливає на нервову систему – відповідь вчених. Фото: vz.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n158662-yak-perenesenyy-covid-19-vplyvaie-na-nervovu-systemu-vidpovid-vchenyh.html

Ракурс

Як коронавірус впливає на центральну нервову систему, з’ясували шведські вчені.

Після перенесеного COVID-19 у людей часто спостерігалася слабкість, задишка, а також різні когнітивні порушення — проблеми з пам’яттю та порушення концентрації. Про це пише Sciencedirect.

У деяких людей, які перехворіли, навіть розвивалася депресія. На думку фахівців, причиною цих проблем є пошкодження коронавірусом центральної нервової системи. Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені протягом шести місяців спостерігали за 100 пацієнтами з підтвердженим зараженням коронавірусом.

З них у 24 осіб була легка форма хвороби, у 28 — помірної тяжкості, а у 48 — важка форма. Також фахівці запросили контрольну групу здорових людей з 51 особи. У хворих на COVID-19 тричі брали кров: під час гострої фази хвороби, через три місяці, а потім ще через три місяці.

Через півроку все біомаркери нейрозапалення у людей, які перехворіли, повернулися в норму. Але пацієнти все ж скаржилися лікарям на проблеми з пам’яттю та концентрацією уваги, а також на швидку втому.

Шведські фахівці вважають, що зниження когнітивних функцій викликано не запаленням в центральній нервовій системі, а іншими причинами. А щоб з’ясувати, якими саме, потрібні додаткові дослідження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колективний імунітет до COVID-19 неможливий. До такого висновку прийшли у дослідницькій групі при кафедрі педіатрії Оксфордського університету.

Джерело: Sciencedirect