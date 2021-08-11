Знайдено нові ліки проти коронавірусу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158656-znaydeno-novi-liky-proty-koronavirusu.html

Ракурс

Ліки проти коронавірусу вдалося виявити вченим з Університету Альберти в Канаді.

Вони знайшли низку потенційно ефективних препаратів завдяки синхротронному випромінюванню Canadian Light Source (CLS). Результати досліджень опублікували в European Journal of Medicinal Chemistry.

Дослідники виявили інгібітори, які націлені на основну протеазу Mpro, що розщеплює вірусні білки та бере участь у розмноженні вірусу.

Виявилося, що GC376, яке перетворюється в ліки всередині організму й застосовується для лікування коронавірусу в котів, ефективно пригнічує Mpro SARS-CoV-2. Завдяки CLS фахівці вивчили взаємодію молекули препарату з протеазой на структурному рівні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу розробили австралійські вчені. Дослідники, посилаючись на результати досліджень на мишах, стверджують, що ефективність цих ліків становить 99,9%.