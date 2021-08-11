Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знайдено нові ліки проти коронавірусу. Фото: istock

Знайдено нові ліки проти коронавірусу

11 сер 2021, 13:31
999

Ліки проти коронавірусу вдалося виявити вченим з Університету Альберти в Канаді.

Вони знайшли низку потенційно ефективних препаратів завдяки синхротронному випромінюванню Canadian Light Source (CLS). Результати досліджень опублікували в European Journal of Medicinal Chemistry.

Дослідники виявили інгібітори, які націлені на основну протеазу Mpro, що розщеплює вірусні білки та бере участь у розмноженні вірусу.


Виявилося, що GC376, яке перетворюється в ліки всередині організму й застосовується для лікування коронавірусу в котів, ефективно пригнічує Mpro SARS-CoV-2. Завдяки CLS фахівці вивчили взаємодію молекули препарату з протеазой на структурному рівні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу розробили австралійські вчені. Дослідники, посилаючись на результати досліджень на мишах, стверджують, що ефективність цих ліків становить 99,9%.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів