Как перенесенный COVID-19 влияет на нервную систему – ответ ученых. Фото: vz.kiev.ua

https://racurs.ua/n158662-kak-perenesennyy-covid-19-vliyaet-na-nervnuu-sistemu-otvet-uchenyh.html

Ракурс

Как коронавирус влияет на центральную нервную систему, выяснили шведские ученые.

После перенесенного COVID-19 у людей часто наблюдалась слабость, одышка, а также различные когнитивные нарушения — проблемы с памятью и нарушение концентрации. Об этом пишет Sciencedirect.

У некоторых переболевших даже развивалась депрессия. По мнению специалистов, причина этих проблем заключается в повреждении коронавирусом центральной нервной системы. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые на протяжении шести месяцев наблюдали за 100 пациентами с подтвержденным заражением коронавирусом.

Из них у 24 человек была легкая форма болезни, у 28 — умеренной тяжести, а у 48 — тяжелая форма. Также специалисты пригласили контрольную группу здоровых людей из 51 человека. У болеющих COVID-19 три раза брали кровь: во время острой фазы болезни, через три месяца, а затем спустя еще три месяца.

Спустя полгода все биомаркеры нейровоспаления у переболевших вернулись в норму. Но пациенты все же жаловались врачам на проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также на быстрое утомление.

Шведские специалисты считают, что снижение когнитивных функций вызвано не воспалением в центральной нервной системе, а другими причинами. А чтобы выяснить, чем именно, нужны дополнительные исследования.

Напомним, ранее мы сообщали, что коллективный иммунитет к COVID-19 невозможен. К такому выводу пришли в исследовательской группе при кафедре педиатрии Оксфордского университета.

Источник: Sciencedirect