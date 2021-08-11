Девочка умерла и «воскресла» перед собственной кремацией

Девочка. Фото: istock

https://racurs.ua/n158661-devochka-umerla-i-voskresla-pered-sobstvennoy-kremaciey.html

Ракурс

В Индии новорожденная девочка внезапно «воскресла» во время собственной кремации.

Мистический инцидент произошел в индийском городе Вишакхапатнам, штат Андхра-Прадеш. Об этом сообщает Yo! Vizag.

Известно, что в начале августа беременную женщину доставили в частную больницу. Врач провел ей кесарево сечение, и женщина родила дочь. Спустя четыре дня матери сообщили, что новорожденная девочка умерла из-за проблем со здоровьем.

Родственники привезли тело девочки на кладбище, где собирались кремировать. К их удивлению, сотрудники кладбища во время подготовки к ритуалу заметили, что ребенок двигается.

Они потребовали незамедлительно вернуть ребенка в больницу. Работники кладбища обратили внимание и на то, что в больнице родственникам умершей не выдали свидетельство о смерти.

Руководитель кладбища Прасанна Кумар сообщил о произошедшем в полицию. Полицейские допросили родителей новорожденной и установили, что после поездки на кладбище девочку поместили в реанимацию. Там ребенок скончался, и его похоронили на другом кладбище.

Когда полицейские явились в больницу, руководство клиники заявило им, что никто не привозил ребенка после первой попытки похорон. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США в августе в пригороде Детройта, штат Мичиган, врачи констатировали смерть 20-летней Тайши Бошамп. Через несколько часов в похоронном бюро обнаружили, что она жива.

Источник: Yo! Vizag