В Украине появится государственная сеть цифрового телевидения, фото:

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Кабмин во время своего заседания сегодня, 11 августа, принял постановление, которое предусматривает построение в Украине общенациональной многоканальной сети цифрового телевидения MX-7 стандарта DVB-T2.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Указываются, что такие меры призваны обеспечить информационную безопасность страны.

Сеть МХ-7 должна обеспечить полноценное покрытие не менее 90% территории Украины цифровым телевизионным вещанием, в частности в районах, граничащих со страной-агресором, а также на временно оккупированных территориях.

В рамках этой программы планируют установить 158 передатчиков, которые будут обеспечивать трансляцию до 12 телеканалов и трех программ общественного радио.

Определенные этой программой задачи должны быть выполнены до сентября 2022 года.